Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская рассказала, чем сейчас занимается во время войны, а также об искусстве в это нелегкое время.

— Я прикладывала максимум усилий, чтобы не погасло внутреннее пламя, желание творить и общаться с людьми. Я оказалась в эпицентре — между Звенигородкой и Бышевом Макаровского района. Было очень сложно и страшно. За это время мы побуждали наше общество к тому, чтобы насытить пространство украинской литературой, поэзией и прозой. Я также ездила в Гостомель — снимала короткое видео на фоне тех ужасов. Также читали украинскую поэзию — соединяли жизнь и смерть, и жизнь всегда побеждает, — рассказала Олеся.

Актриса добавила, что также приняла участие в интересном международном проекте.

— Наши коллеги предложили мне озвучить на украинском и английском и немецком языках Лесную песню Леси Украинки. Это было очень интересно — я снимала сама себя на камеру, а затем они смонтировали фильм, который сейчас поедет на фестиваль, — поделилась историей Олеся.

Знаменитость также считает, что нужно поддерживать связь со своими поклонниками и зрителями.

В начале марта Жураковская рассказала, чем она занимается во время войны. Актриса читала деткам книги, а также поддерживала тех, кто был вынужден покинуть свой родной дом.