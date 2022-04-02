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Олексій Суровцев про своє волонтерство: Виламую двері будинків заради порятунку тварин

2 Квітня 2022, 17:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Суровцев

Відомий актор серіалу Слід Олексій Суровцев розповів, як рятує тварин, покинутих на тлі широкомасштабного вторгнення Росії.

– Вже завтра я поїду до Ірпеня, щоб урятувати тварин, яких господарі закрили у своїх квартирах. Про допомогу мені пишуть самі господарі замкнених домашніх улюбленців, залишаючи заявку. Іноді мені навіть передають ключі від будинку, але якщо такої можливості немає – дозволяють виламувати двері. І я це роблю варварським способом – все заради порятунку тварин, – розповів Олексій.

Після порятунку Суровцев везе тварин до Києва, де їх забирають знайомі чи друзі господарів.

– До мене можна звернутись за допомогою в Instagram, але особисті повідомлення переповнені. Мені знадобилася помічниця, яка займається заявками. На порятунок можуть розраховувати всі тварини, але я маю маленький автомобіль, через що великі собаки в транспорт просто не влізуть. Зазвичай я рятую котів, а іноді навіть черепашок чи папуг, – додав актор.

Олексій розповів про свої діяння – він врятував близько 100-150 тварин. У найближчих планах – створення притулку для тих, кого покинули.

Але деяких тварин уже не врятувати – співачка Камалія розповіла про звірства російських агресорів. Вони розстріляли її коней, а також замінували стайню у Бучі.

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Теги
Війна в Україні , домашні тварини , Олексій Суровцев
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