Внаслідок вторгнення російських військ на територію нашої держави мільйони українців змушені покидати свої домівки та виїжджати за кордон.

У зв’язку з цим були впроваджені тимчасові правила переміщення тварин. Як вивозити домашніх улюбленців до ЄС під час евакуації з України та що для цього потрібно – читайте далі у матеріалі.

Польща

Правила переміщення домашніх тварин (коти, собаки, фрески) з документами:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочипа;

тварина вакцинована від сказу (щеплення діє);

тварина має актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

тварина має дійсний паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я, видається ветеринарними установами Держпродспоживслужби.

Якщо одна або кілька з вищевказаних вимог не виконані (тварина не вакцинована, немає документів або мікрочипа), власник тварини має два варіанти на перетин кордону з Польщею.

Якщо подорожній може вказати адресу місця перебування тварини в Польщі (родина, друзі, готель), має дотримуватися правил:

мати заповнену декларацію ( заявку

інформація про місця перебування передається відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю;

Ветеринарний лікар здійснює такі заходи:

ідентифікація тварини (чипування за необхідності); вакцинація проти сказу (якщо немає щеплення у тварини); дослідження для визначення титру антитіл до збудника сказу;

Після отримання результатів дослідження на тварину видаються документи, що підтверджують виконання зазначених вимог.

Якщо подорожній не може вказати адресу місця перебування домашніх тварин в Польщі, має дотримуватися правил:

мати заповнену декларацію ( заявку

офіційний ветеринарний лікар проводить маркування і щеплення тварин у місці тимчасового перебування тварини разом з власником/опікуном після перетину кордону;

витрати, пов’язані з вище зазначеними діями, покриваються з державного бюджету Республіки Польща.

Для тваринок віком 8 місяців вимагається тільки заповнена заявка.

Інші види домашніх тварин (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, безхребетні, декоративні водні тварини) тимчасово звільняються від отримання дозволу Головного ветеринарного лікаря Республіки Польщі.

Види, на які поширюються Вашингтонська конвенція CITES, узгоджується з національною адміністрацією Республіки Польщі. Умови можуть бути змінені, стежте за офіційним сайтом.

Словаччина

На офіційному сайті ветеринарної служби Словаччини доступна форма заяви для в’їзду до Словаччини, яка підлягає заповненню власниками тварин. Під час проходження контролю її потрібно надати посадовим особам Словацької Республіки.

Угорщина

Запроваджено систему в’їзду з України з тваринами, яка вимагає лише реєстрації під час перетину кордону шляхом заповнення власниками тварин форми та надання її під час проходження контролю посадовим особам.

Відповідна форма доступна на офіційному сайті Ветеринарної служби Угорщини за посиланням.

Тварину вакцинуватимуть проти сказу безпосередньо під час проходження кордону за рахунок бюджету Угорщини, якщо вона не вакцинована або у неї немає документів, що це підтверджують.

Після прибуття до іншої країни-члена ЄС необхідно невідкладно поінформувати місцеву ветеринарну службу про місце свого перебування.