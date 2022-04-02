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Росіяни розстріляли коней Камалії та замінували стайню

2 Квітня 2022, 16:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Камалия

Співачка Камалія розповіла про звірства росіян на тлі широкомасштабного вторгнення не лише до українців, а й тварин. Знаменитість розповіла про вбивства її коней, а також мінування стайні.

Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

Камалія опублікувала відео з її загиблим конем, про смерть якого вона дізналася після звільнення Бучі від військових РФ.

– Мого малюка Тоті-Сеньйора, сина легендарного Тотіласа, багаторазово чемпіона світу, чемпіона Олімпійських ігор, більше немає. Російські фашисти розстріляли кілька коней із нашої стайні КСК Буча та замінували її! Зелених лук тобі, мій малюк! – заявила знаменитість.

Відомо, що у стайні були породисті скакуни, які коштували мільйони гривень. Під час спроб захоплення Бучі, деяких із тварин розстріляли російські агресори.

Нагадаємо, що Камалія вже давно захоплюється кінним спортом, про що часто нагадує своїм шанувальникам, публікуючи фото зі змагань та тренувань. Раніше вона зізналася, що їй завжди подобалися коні, а вперше сіла у сідло у 18 років.

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