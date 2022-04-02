Известный актер сериала След Алексей Суровцев рассказал, как спасает брошенных на фоне широкомасштабного вторжения животных.

— Уже завтра я поеду в Ирпень, чтобы спасти животных, которых хозяева закрыли в своих квартирах. О помощи мне пишут сами хозяева запертых домашних любимцев, оставляя заявку. Иногда мне даже передают ключи от дома, но если такой возможности нет — разрешают выламывать двери. И я это делаю варварским способом — все ради спасения животных, — рассказал Алексей.

После спасения Суровцев везет животных в Киев, где их забирают знакомые или друзья хозяев.

— Ко мне можно обратиться за помощью в Instagram, но личные сообщения переполнены. Мне понадобилась помощница, которые занимается заявками. На спасение могут рассчитывать все животные, но у меня маленький автомобиль, из-за чего большие собаки в транспорт просто не влезут. Обычно я спасаю котов, а иногда даже черепашек или попугаев, — добавил актер.

Алексей рассказал о своих деяниях — он спас около 100-150 животных. В ближайших планах — создание приюта для тех, кого бросили.

Но некоторых животных уже не спасти — певица Камалия рассказала о зверствах российских агрессоров. Они расстреляли ее лошадей, а также заминировали конюшню в Буче.