Режиссер Олег Сенцов, который служит в ВСУ, снова стал отцом. Это уже четвертый ребенок нашего защитника.

О своем радостном событии Олег поделился в Facebook.

— В эти трудные для нас все времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возобладает. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна! — заявил Сенцов.

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Так, у пары родился сын, и ему уже успели дать имя.

На снимке видно, как его избранница Вероника Вельч держит маленького сына на руках.

Напомним, что Олег и Вероника поженились еще в средине лета этого года. Его жена — кандидат политических наук, директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh. Вельч родом из Ивано-Франковска.

Это уже второй брак как для Вероники, так и для Сенцова. Режиссер был женат до 2016 года — от первого брака у него осталось двое детей. В феврале 2021 года у него родилась дочь Эмма.

Впрочем, сейчас Олег защищает Украину в рядах ВСУ — еще в марте єтого года он показывал, как проходят будни военных. Тогда режиссер показал собаку, которая стала членом его подразделения.