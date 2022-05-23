Музичний продюсер Ігор Кондратюк розвіяв міф про “хороших росіян”.

Кондратюк зазначив, що навіть ті росіяни, які позиціонують себе ліберальною інтелігенцією, нічого не роблять для того, щоб припинити війну в Україні. Замість того, щоб користуючись своїми зв’язками та певним авторитетом – переконувати уряди країн Європи та світу не співпрацювати з путінською РФ, вони розповідають світові про те, хто такий президент Росії тощо.

– Розповідають, що там усередині Росії (не все так однозначно, є нормальні люди). Про те, що російську культуру не варто ізолювати, ігнорувати, і хейтити навіть зараз… Про аналіз справ на фронті, якою буде РФ після Путіна і як важко жити росіянам, змушеним тікати від його режиму і таке інше, – зазначив продюсер у Facebook.

Він додав, що лише загальними діями всіх прогресивних людей світу можна зупинити та знищити “ракову пухлину цивілізації” – войовничий імперський російський нацизм-рашизм.

Зараз дивляться

– Російські ж ліберали або активно починають діяти проти нинішньої Росії, або йдуть слідом за російським кораблем. Іншого їм не дано. Але зрозуміти це не кожному з них дано. Тому для мене “хороші росіяни” зараз – оксюморон. Не слухаю, не дивлюся, ігнорую, – підсумував Кондратюк.

Раніше Ігор Кондратюк висловився про російську культуру, порівнявши її із порнографією. Він наголосив, що їхня культура обнулилася ще в 2014 році. Тому єдина його рекомендація – забути про неї назавжди.

Фото: Ігор Кондратюк