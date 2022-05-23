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Оксюморон: Кондратюк розвінчав міф про “хороших росіян”

23 Травня 2022, 13:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ігор Кондратюк

Музичний продюсер Ігор Кондратюк розвіяв міф про “хороших росіян”.

Кондратюк зазначив, що навіть ті росіяни, які позиціонують себе ліберальною інтелігенцією, нічого не роблять для того, щоб припинити війну в Україні. Замість того, щоб користуючись своїми зв’язками та певним авторитетом – переконувати уряди країн Європи та світу не співпрацювати з путінською РФ, вони розповідають світові про те, хто такий президент Росії тощо.

– Розповідають, що там усередині Росії (не все так однозначно, є нормальні люди). Про те, що російську культуру не варто ізолювати, ігнорувати, і хейтити навіть зараз… Про аналіз справ на фронті, якою буде РФ після Путіна і як важко жити росіянам, змушеним тікати від його режиму і таке інше, – зазначив продюсер у Facebook.

Він додав, що лише загальними діями всіх прогресивних людей світу можна зупинити та знищити “ракову пухлину цивілізації” – войовничий імперський російський нацизм-рашизм.

Зараз дивляться

– Російські ж ліберали або активно починають діяти проти нинішньої Росії, або йдуть слідом за російським кораблем. Іншого їм не дано. Але зрозуміти це не кожному з них дано. Тому для мене “хороші росіяни” зараз – оксюморон. Не слухаю, не дивлюся, ігнорую, – підсумував Кондратюк.

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Раніше Ігор Кондратюк висловився про російську культуру, порівнявши її із порнографією. Він наголосив, що їхня культура обнулилася ще в 2014 році. Тому єдина його рекомендація – забути про неї назавжди.

Фото: Ігор Кондратюк

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