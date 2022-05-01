Український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк розповів про можливість створення нової кінострічки та допомогу ЗСУ.

Він зізнався, що хотів би продовжити роботу над серіалом Доброволець на основі подій, які сталися під час повномасштабної війни в Україні.

– Серіал Доброволець про хлопця, який з Майдану пішов в АТО, там воював і отримав поранення, контузію. Потім приїхав в Київ і на вулиці випадково побачив людину, яка обстріляла його підрозділ. І він шість серій бореться з тими, хто засів у Києві і готують теракт до Дня Незалежності. От такий сюжет був у Добровольця, і таке враження, що його можна продовжити на матеріалі нової війни. Про цю війну буде знято багато українських фільмів, серіалів, вже написано багато пісень і віршів, – сказав він.

Кондратюк зазначив, що у травні він мав повернутися до зйомок авторського фільму Ігоря Стеколенка В зеніті, фінансуванням якого займалося Держкіно.

– Ми отримали фінансування від Держкіно на виробництво авторського фільму Ігоря Стеколенка В зеніті про талановитого хірурга, якого випробовує доля. Ми зняли першу частину в грудні, хотіли в квітні-травні повернутися до зйомок, але настала війна. І в мене є підозри, що в Держкіно ще не скоро будуть кошти. Думаємо зараз, чи можливо знайти гроші на європейському ринку, тому що у Держкіно як мінімум будуть труднощі з фінансуванням, – сказав він.

Під час війни Ігор Кондратюк займається й волонтерською діяльністю.