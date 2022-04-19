Музичний продюсер Ігор Кондратюк порівняв російську культуру з порнографією та заявив, що вона обнулилася ще в 2014 році.

Шоумен зазначив, що його часто запитують: Що робити з російською культурою, літературою в Україні після війни? Проте його відповідь із 2014 року остаточна – Забути назавжди.

– Російська культура обнулилася для України 24 лютого остаточно. Українська культура виявилася на порядки гуманістичнішою та прогресивнішою, – зазначив продюсер.

Кондратюк зазначив, що російська література в Україні – естрада, кіно, театр має бути лише для власного інтимного використання громадян.

– Як порнографія – ви маєте право дивитися, слухати, вивчати, але держава до цього не повинна мати жодного стосунку. Скажімо Ні культурі агресора! – наголосив продюсер.

Раніше ми писали, що Ігор Кондратюк підтримав ідею із законопроєктом про заборону російської музики. Продюсер зазначив, що вона має бути заборонена до повного звільнення України.