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Кондратюк: Російська культура як порнографія – лише інтимного використання

19 Квітня 2022, 15:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кондратюк: Російська культура як порнографія – лише інтимного використання

Музичний продюсер Ігор Кондратюк порівняв російську культуру з порнографією та заявив, що вона обнулилася ще в 2014 році.

Шоумен зазначив, що його часто запитують: Що робити з російською культурою, літературою в Україні після війни? Проте його відповідь із 2014 року остаточна – Забути назавжди.

– Російська культура обнулилася для України 24 лютого остаточно. Українська культура виявилася на порядки гуманістичнішою та прогресивнішою, – зазначив продюсер.

Кондратюк зазначив, що російська література в Україні – естрада, кіно, театр має бути лише для власного інтимного використання громадян.

– Як порнографія – ви маєте право дивитися, слухати, вивчати, але держава до цього не повинна мати жодного стосунку. Скажімо Ні культурі агресора! – наголосив продюсер.

Раніше ми писали, що Ігор Кондратюк підтримав ідею із законопроєктом про заборону російської музики. Продюсер зазначив, що вона має бути заборонена до повного звільнення України.

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Ігор Кондратюк
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