Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк развеял миф о “хороших русских”.

Кондратюк отметил, что даже те россияне, который позиционируют себя либеральной интеллигенцией, ничего не делают для того, чтобы прекратить войну в Украине. Вместо того, чтобы пользуясь своими связями и определенным авторитетом — убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, они рассказывают миру о том, кто такой президент России и другое.

— Рассказывают, что там внутри России (не все так однозначно, есть нормальные люди). Про то, что русскую культуру не стоит изолировать, игнорировать, и хейтить даже сейчас… Про анализ дел на фронте, какой будет РФ после Путина и как тяжело жить россиянам, вынужденным убегать от его режима и так далее, — отметил продюсер в Facebook.

Он добавил, что лишь общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить раковую опухоль цивилизации — воинственный имперский российский нацизм-рашизм.

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— Российские же либералы либо активно начинают действовать против нынешней России, либо – следуют за российским кораблем. Иного им не дано. Но понять это дано не каждому из них. Поэтому для меня “хорошие русские” сейчас — оксюморон. Не слушаю, не смотрю, игнорирую, — подытожил Кондратюк.

Ранее Игорь Кондратюк высказался о российской культуре, сравнив ее с порнографией. Он подчеркнул, что их культура обнулилась еще в 2014 году. Поэтому единственная его рекомендация — забыть о ней навсегда.

Фото: Игорь Кондратюк