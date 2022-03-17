Українська письменниця та поетеса Оксана Забужко розповіла, чим займається під час війни та чи можливий культурний діалог з росіянами.

Оксана наголосила, що перші 10 днів війни говорила до зарубіжних журналістів від 18 до 20 годин на добу. Наразі вона перебуває в Польщі, куди поїхала за день до початку війни – 23 лютого, оскільки в неї давно була запланована там презентація книжки.

– Зрозуміло, що вернутися назад змоги я не маю. В цей час мені не скасовують моїх планів і програми, і всі ті інтерв’ю, зустрічі, розмови з приводу книжки, автоматично стали розмовами з приводу війни, – зазначила Оксана.

Забужко сказала, що після нескінченної балаканини в трьох країнах – Польща, Франція, Німеччина, сформувалася загальна теза та розуміння того, що досі Захід читав не ті книжки.

– Завдяки цьому Захід Росію бачив, а Україну ні… Вони не дочитали… Десь те розуміння серед еліт починає з’являтися. Це великий та глобальний процес переосмислення і нинішнього хапання за голову, – наголосила поетеса.

Вона сказала, что 24 лютого Европа прокинулася в іншому світі. Також є ті, хто намагається писати про українську та російську культури, які одночасно страждають.

– Ось ця сама тенденція – російська ліберальна імміграція, мовляв, що вони жертви Путіна і це війна одної людини. Типу ми не будемо помічати 150 тис. росіян на українській території та що вони роблять, а справжні росіяни – десяток-другий медіалізованих облич… – сказала Оксана.

Забужко наголосила, що Путін – новий Гітлер, якого виростила сучасна Европа – підігруючи йому та заплющуючи очі.

– Ми є об’єктом загладин, знищення. Той масовий державний тероризм, який сьогодні коїть російська армія на нашій землі – це акт не просто тероризму, а геноциду, котрий має трактуватися як злочин проти людяності та спрямований на знищення українського народу та держави, – сказала письменниця.

Також поетеса заявила, що збирається оскаржувати форму організацій конференцій як те, що знецінює життя українців уже знищених армією РФ.

– Порівнювати страждання нинішніх українців під час війни і росіян, які страждають, що від них пішли IKEA, McDonald’s, яким відмовили в контрактах Голлівуд чи ще щось, вибачте, це цинізм, – зазначила Забужко.

За мир в Україні виступають усі цивілізовані країни, всесвітньо відомі люди та популярні бренди. Зірки українського шоу-бізнесу всіляко підбадьорюють народ та воїнів ЗСУ. Вони знімають відеоролики, пишуть пісні та вірші.

Так, Наталя Могилевська записала нову версію пісні Місяць. Вона переспівала її з актуальними рядками про війну.