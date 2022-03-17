Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко рассказала, чем занимается во время войны и возможен ли культурный диалог с россиянами.

Оксана подчеркнула, что первые 10 дней войны говорила с зарубежным журналистам по 18-20 часов в сутки. Сейчас она находится в Польше, куда уехала за день до начала войны — 23 февраля, поскольку у нее давно была запланирована там презентация книги.

— Понятно, что вернуться назад возможности у меня нет. В это время мне не отменяют мои планы и программы, и все те интервью, встречи, разговоры по поводу книги, автоматически стали разговорами по поводу войны, — отметила Оксана.

Забужко сказала, что после бесконечной болтовни в трех странах — Польша, Франция, Германия, сформировался общий тезис и понимание того, что до сих пор Запад читал не те книги.

— Благодаря этому Запад Россию видел, а Украину нет… Они не дочитали… Где-то понимание среди элит начинает появляться. Это большой и глобальный процесс переосмысления и нынешнего хватания за голову, — подчеркнула поэтесса.

Она сказала, что 24 февраля Европа проснулась в другом мире. Также есть те, кто пытается писать об украинской и русской культуре, которые одновременно страдают.

— Вот эта самая тенденция – русская либеральная иммиграция, мол, что они жертвы Путина и это война одного человека. Типа мы не будем замечать 150 тыс. россиян на украинской территории и что они делают, а настоящие россияне — десяток-другой медиализированных лиц… — сказала Оксана.

Забужко подчеркнула, что Путин – новый Гитлер, которого вырастила современная Европа – подыгрывая ему и закрывала глаза.

— Мы являемся объектом загладин, уничтожения. Тот массовый государственный терроризм, которые сегодня творит российская армия на нашей земле — это акт не просто терроризма, а геноцида, который должен трактоваться как преступление против человечности и направлен на уничтожение украинского народа и государства, — сказала писательница.

Также поэтесса заявила, что собирается обжаловать форму организаций конференций как то, что обесценивает жизнь украинцев уже уничтоженных армией РФ.

— Сравнивать страдания нынешних украинцев во время войны и россиян, страдающих, что от них ушли IKEA, McDonald’s, которым отказали в контрактах Голливуд или еще что-то, извините, это цинизм, — отметила Забужко.

За мир в Украине выступают все цивилизованные страны, всемирно известные люди и популярные бренды. Звезды украинского шоу-бизнеса всячески подбадривают народ и воинов ЗСУ. Они снимают видеоролики, пишут песни и стихи.

Так, Наталья Могилевская записала новую версию песни Місяць. Она перепела ее с актуальными строчками о войне.