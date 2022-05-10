Син співачки Таїсії Повалій Денис висловився про свою матір після її виступу в Росії на концерті до Дня перемоги.

В Instagram він оприлюднив пост, в якому попросив не порівнювати його із нею.

– Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема її історія, і я до неї не маю стосунків, – лаконічно написав Денис.

У пості ж йшлося про те, що він боровся як міг, щоб зменшити занепокоєння у своїй душі. А також сказав, що нехай наш світ очиститься від зла та ненависті.

– Начебто в душі поменшало занепокоєння (боровся з собою як міг), а майбутнє все одно туманне, настрій – протерти курний плінтус… Що ж, вірю в людей до останнього. Миру нам, – додав Повалій.

Таїсія Повалій продовжує дивувати своїми цинічними вчинками. На 9 травня артистка виступила в Росії на концерті до Дня перемоги та виконала пісню українською мовою – Пісню про рушник (Рідна мати моя).

Вона продовжує мовчати про війну в рідній країні, а своїми вчинками показує, що підтримує дії та політику президента РФ Володимира Путіна.

Фото: Денис Повалій