Сын певицы Таисии Повалий Денис высказался о своей матери после ее выступления в России на концерте ко Дню победы.

В Instagram он обнародовал пост, в котором попросил не сравнивать его с ней.

— Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная ее история, и я к ней отношения не имею, — лаконично написал Денис.

В посте же речь шла о том, что он боролся как мог, чтобы уменьшить беспокойство в своей душе. А также сказал, что пусть наш мир очистится от зла и ненависти.

— Вроде в душе стало меньше беспокойства (боролся с собой как мог), а будущее все равно туманно, настроение — протереть пыльный плинтус… Что ж, верю в людей до последнего. Мира нам, — добавил Повалий.

Таисия Повалий продолжает удивлять своими циничными поступками. На 9 мая артистка выступила в России на концерте ко Дню победы и исполнила песню на украинском языке — Пісню про рушник (Рідна мати моя).

Она продолжает молчать о войне в родной стране, а своими поступками показывает, что поддерживает действия и политику президента РФ Владимира Путина.

Фото: Денис Повалий