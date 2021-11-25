Український гурт Океан Ельзи анонсував великий світовий тур 2022-2023 на підтримку нового десятого альбому.

Тур розпочнеться з концерту на НСК Олімпійський у Києві. Захід відбудеться 25 червня 2022 року. Ціни на квитки варіюються від 350 до 4,5 тис. грн, залежно від обраних місць.

Світовий тур Океану Ельзи триватиме два роки, він охопить кілька континентів нашої планети. Всі міста та країни виступів будуть оголошені згодом.

Прем’єра десятого альбому Океана Ельзи відбудеться вже навесні. Назву проекту гурт поки тримає в секреті.

Нагадаємо, що останній альбом під назвою Без меж колектив випустив у 2016 році. Він налічує 11 треків, серед яких композиції: Не твоя війна, Життя починається знов, Мить, Не йди.

Нещодавно гурт Океан Ельзи презентував кліп, зроблений з каверів фанатів із усього світу. Ролик випустили з нагоди 27-річчя колективу.

У ньому взяли участь шанувальни з Казахстану, Туреччини, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Південної Кореї.

Рок-гурт Океан Ельзи розпочав своє існування 12 жовтня 1994 року. Перший альбом вийшов у 1998 році й мав назву Там, де нас нема, він одразу ж приніс колективу успіх. Сьогодні Океан Ельзи знають у всьому світі, їхні пісні може наспівати практично кожен.