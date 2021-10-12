Океан Ельзи презентували кліп, зроблений з каверів фанатів із усього світу

Популярний український гурт Океан Ельзи презентував на честь свого 27-річчя кліп, зроблений з каверів фанатів із усього світу.

В якості пісні обрали відому композицію Обійми. В ролик увійшли фрагменти у виконанні шанувальників гурту з різних куточків світу, зокрема – Казахстану, Туреччини, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Південної Кореї.

– Сьогодні 27! І саундтрек нашої спільної з вами любові цього дня – пісня Обійми. Вона лунає на всіх континентах, у сотнях країн, на десятках мов. І це відео, створене з ваших каверів на нашу Обійми, – найкращий подарунок для нас. Обіймаємо всіх і кожного! Дякуємо, що всі роки ми разом, – написали в Instagram Океан Ельзи.

Лідер гурту Святослав Вакарчук зазначив, що 27 років тому вони вирішили створити музичний колектив і це назавжди змінило їхнє життя. Також артист сказав, що без шанувальників у них би нічого не вийшло.

– Від Мукачева до Луганська. Від Чернігова до Севастополя. Від Австралії до Каліфорнії. Скрізь ми відчували вашу підтримку. Дякую за кожен вогник на концерті, за кожне тепле слово, за кожну заспівану на випускному чи весіллі пісню, – написав Вакарчук у Facebook.

Рок-гурт Океан Ельзи розпочав своє існування 12 жовтня 1994 року. Перший альбом вийшов у 1998 році й мав назву Там, де нас нема, він одразу ж приніс колективу успіх.

Сьогодні Океан Ельзи знають у всьому світі, їхні пісні може наспівати практично кожен. На рахунку в гурту дев’ять альбомів, безліч треків і кліпів.