Украинская группа Океан Эльзы анонсировала большой мировой тур 2022-2023 в поддержку нового десятого альбома.

Тур начнется с концерта на Олимпийском НСК в Киеве. Мероприятие пройдет 25 июня 2022 года. Цены на билеты варьируются от 350 до 4,5 тыс. грн в зависимости от выбранных мест.

Мировой тур Океана Эльзы продлится два года, он охватит несколько континентов нашей планеты. Все города и страны выступлений будут объявлены со временем.

Премьера десятого альбома Океана Эльзы состоится уже весной. Название проекта группа пока держит в секрете.

Напомним, что последний альбом под названием Без меж коллектив выпустил в 2016 году. Он насчитывает 11 треков, среди которых композиции: Не твоя война, Життя починається знов, Мить, Не йди.

Недавно группа Океан Эльзы представила клип, сделанный из каверов фанатов со всего мира. Ролик был выпущен по случаю 27-летия коллектива.

В нем приняли участие поклонники из Казахстана, Турции, Грузии, Армении, Азербайджана и Южной Кореи.

Рок-группа Океан Эльзы начала свое существование 12 октября 1994 года. Первый альбом вышел в 1998 году и назывался Там, де нас нема, он сразу же принес коллективу успех. Сегодня Океан Эльзы знают во всем мире, их песни может напеть практически каждый.