Українські гурти Океан Ельзи та Kalush презентували новий кліп на пісню Перемога. Це перша спільна робота творчих колективів.

У центрі сюжету кліпу – хлопець, який з’єднаний безліччю дротів з іншими людьми. Багато різних людей у навушниках намагаються щось говорити, кричати чи показувати головному герою.

У кінці відео він звільняється від усіх дротів і йде від натовпу, який його оточував. Відеокліп розповідає про те, як на людину впливає суспільство, яке нав’язує їй свої правила, не вірить у неї та збиває зі шляху.

Водночас автори пісні наголошують, що не варто здаватися, а треба вірити в себе, адже “попереду перемога.”

Автором слів пісні Перемога стали лідери гуртів Святослав Вакарчук та Олег Псюк. Музику написав Вакарчук. Режисер кліпу на пісню Перемога – Максимом Ксьонда.

Новий відеокліп гуртів Океан Ельзи та Kalush було презентовано 12 жовтня – у день заснування гурту Океан Ельзи. Цього року музичному колективу виповнилося 27 років.

На початку вересня Океан Ельзи та Один в каное випустили спільну пісню про Львів. Автором слів і музики став Святослав Вакарчук. Він розповів, що ідея у нього з’явилася під час прогулянки у Києві.

На відео Вакарчук та солістка Один в каное співають у центрі Львова – на площі Ринок. Їхні обличчя змінюють мальовничі краєвиди Міста Лева.