Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк повідомив про те, що йому зателефонував фронтмен британського рок-гурту Pink Floyd Девід Гілмор. Таким жестом всесвітньо відома зірка підтримала українського музиканта після поранення.

В Instagram Хливнюк показав скрін повідомлення від Гілмора.

– Вітаю! Це Девід Гілмор із Pink Floyd. Я хотів би поговорити з Андрієм чи з кимось, хто пов’язаний із ним та Бумбоксом. З найкращими побажаннями, – написав він.

Згодом Хливнюк оприлюднив фото, на якому показав їхній відеодзвінок із Гілмором. Про що говорили артисти – невідомо.

– Дякую за підтримку, пане Девіде Гілморе. Ой, що буде, – підписав кадр Андрій.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя. В перші дні початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну артист записався до тероборони Києва.

Фото: Андрій Хливнюк