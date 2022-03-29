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Ой, що буде! Фронтмен Pink Floyd зв’язався з Андрієм Хливнюком

29 Березня 2022, 12:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ой, що буде! Фронтмен Pink Floyd зв’язався з Андрієм Хливнюком

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк повідомив про те, що йому зателефонував фронтмен британського рок-гурту Pink Floyd Девід Гілмор. Таким жестом всесвітньо відома зірка підтримала українського музиканта після поранення.

В Instagram Хливнюк показав скрін повідомлення від Гілмора.

– Вітаю! Це Девід Гілмор із Pink Floyd. Я хотів би поговорити з Андрієм чи з кимось, хто пов’язаний із ним та Бумбоксом. З найкращими побажаннями, – написав він.

Згодом Хливнюк оприлюднив фото, на якому показав їхній відеодзвінок із Гілмором. Про що говорили артисти – невідомо.

– Дякую за підтримку, пане Девіде Гілморе. Ой, що буде, – підписав кадр Андрій.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя. В перші дні початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну артист записався до тероборони Києва.

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Фото: Андрій Хливнюк 

Теги
Бумбокс , Підтримка України
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