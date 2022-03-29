Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк сообщил о том, что ему позвонил фронтмен британской рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор. Таким жестом всемирно известная звезда поддержала украинского музыканта после ранения.

В Instagram Хлывнюк показал скрин сообщения от Гилмора.

— Привет! Это Дэвид Гилмор из Pink Floyd. Я хотел бы поговорить с Андреем или с кем-то, кто связан с ним и Бумбоксом. С наилучшими пожеланиями, — написал он.

Спустя время Хлывнюк обнародовал фото, на котором показал их видеоозвонок с Гилмором. О чем говорили артисты — неизвестно.

— Спасибо за поддержку, господин Дэвид Гилмор. Ой, что будет, — подписал кадр Андрей.

Напомним, что Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел и получил ранение лица. В первые дни начала широкомасштабного вторжения России в Украину артист записался в тероборону Киева.

Фото: Андрей Хлывнюк