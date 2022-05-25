Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина поділилася спогадами про перший день повномасштабної війни.

В Instagram вона оприлюднила фото, зроблені в Києві на тлі зруйнованої під Гостомелем російської військової техніки. Христина зазначила, що 24 лютого прокинулася від вибухів, які було добре чутно та видно з їхніх вікон.

Каже, крізь сон почула сирени, що пронизували до кісток, а зараз уже до них звикла.

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– Мене охопив такий вселенський страх, що я навіть не могла зробити крок. І лише хвилин через 10 почала збирати дітей та намагатися виїхати з дому. Щоправда, нам це так і не вдалося, і ми сиділи в підвалах ще чотири дні. А потім уже виїхали з Києва в Західну Україну, – наголосила Решетнік.

Христина повідомила, що вони вже повернулися до Києва і їй приємно бачити, скільки людей ходять столицею.

Раніше Григорій Решетнік розповів, як розмовляє з дітьми про війну. У них із дружиною троє синів.

Телеведучий зазначив, що під час сирен каже дітям: це наші літаки летять збивати ворожі та захищати незалежну Україну.