Жена телеведущего Григория Решетника Кристина поделилась воспоминаниями о первом дне полномасштабной войны.

В Instagram она обнародовала фото, сделанные в Киеве на фоне разрушенной российской военной техники под Гостомелем. Кристина отметила, что 24 февраля проснулась от взрывов, которые были хорошо слышны и видны из их окон.

Говорит, сквозь сон услышала сирены, которые пронизывали до костей, а сейчас уже к ним привыкла.

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— Меня охватил такой вселенский страх, что я даже не могла шагнуть. И только минут через 10 начала собирать детей и пытаться уехать из дома. Правда, нам это так и не удалось, и мы просидели в подвалах еще четыре дня. А потом уже выехали из Киева в Западную Украину, — вспоминает Решетник.

Кристина сообщила, что они уже вернулись в Киев и ей приятно видеть, сколько людей прогуливаются в столице.

Ранее Григорий Решетник рассказал, как говорит с детьми о войне. У них с супругой трое сыновей.

Телеведущий отметил, что во время сирен говорит детям: это наши самолеты летят сбивать вражеские и защищать независимую Украину.