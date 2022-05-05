Телеведучий каналу СТБ Григорій Решетнік розповів про стан дітей під час війни. Шоумен – багатодітний тато і виховує трьох синів.

За словами Григорія, він має право виїхати за кордон, але їхня сім’я свідомо вирішила залишитися в Україні. Нині вони на Західній Україні, каже, до сирен звикнути неможливо.

– Особливо емоційно реагує середній син. Йому 5 років, наш Дмитро. Коли вночі чує сирени, емоційно складно. Багато дітей уже знають про війну, постійно питають – коли буде перемога? Мені здається, наш молодший Сашко, якому 1,5 роки теж відчуває, що є якась небезпека, – розповів ведучий.

Решетнік розповів, що під час сирени кажуть дітям, що це наші літаки летять збивати ворожі та захищати нашу незалежну Україну.

– Мені здається, так чи інакше, ми маємо оберігати дітей від жорстоких тем. Повністю неможливо захистити, але ми намагаємося показувати менше цих кадрів і тих речей, які складно навіть самому усвідомити, – сказав шоумен.

Він додав, що головне – оптимізм та подача: ми переможемо, війна скоро закінчиться. Потрібно надихати дітей.

– Війна нас застала в Києві, і ми з дружиною просто заціпеніли… Потім зібралися, прийшли до тями і почали спілкуватися з дітьми. Говорили, що це гра і треба ховатися в бомбосховищі. Поступово пояснювали, – поділився Решетнік.

Раніше Григорій Решетнік розповів про хресну з РФ. Шоумен зазначив, що події 24 лютого внесли в їхнє спілкування корективи.

Він сказав, що з початку повномасштабної війни вона написала його мамі смс: – Ну що, напросилися? Так вам і треба. Будемо вас виховувати.