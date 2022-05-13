Популярний ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетнік відповів хейтерам, які розкритикували його за те, що він поїхав із України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни, Григорій разом із дружиною Крістіною та їхніми трьома синами залишалися в Україні. Нещодавно подружжя виїхало до Польщі. Користувачі мережі обурилися тим, що Решетнік зміг перетнути кордон, оскільки наразі чоловікам це робити заборонено.

Телеведучий вирішив розставити все на свої місця та сказав, що він може залишити територію України у зв’язку з тим, що є багатодітним батьком, тому жодних законів він не порушував.

Також він додав, що поїздка не є туристичною, а благодійною.

– Сьогодні ми у Варшаві, а завтра в Празі увечері я веду благодійний концерт, на якому ми збираємо гроші на допомогу ЗСУ. Я працюю безплатно, я на цьому не заробляю. Моя совість чиста як перед собою, так і перед вами… Якби ми хотіли виїхати та залишити Україну, то точно не залишалися б у ній три місяці, – зазначив Решетнік.

Він сказав, що після турне вони знову повернуться до України – наступного тижня. І це принципова позиція їхньої родини – бути разом із українцями.

– Разом, спільними зусиллями, кожен на своєму фронті наближаємо перемогу, – сказав Григорій.

Раніше Григорій Решетнік розповів, як говорить із дітьми про війну. За словами ведучого, особливо емоційно на сирени реагує середній син – п’ятирічний Діма.

Він вважає, що так чи інакше дітей необхідно оберігати від жорстоких тем, однак повністю цього зробити не виходить. Каже, вони намагаються якнайменше дітям показувати ті речі, які складно усвідомити самим.