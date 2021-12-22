Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-лист 94-ї церемонії вручення премії Оскар.

У 2022 році учасники боротимуться за нагороди в 10 різних категоріях: від найкращого документального фільму до найкращих візуальних ефектів. У більшості категорій представлені по 15 проектів.

Варто зазначити, що фантастичний фільм режисера Дені Вільнева Дюна претендує на чотири Оскари за грим, візуальні ефекти, музику та звук.

Водночас відразу у п’ятьох номінаціях фігурує стрічка про суперагента 007 Джеймса Бонда Не час помирати.

Голосування за переможців триватиме з 27 січня до 1 лютого. Остаточні номінації будуть оголошені 8 лютого. Сама церемонія вручення премії Оскар запланована на 27 березня в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.

Раніше ми писали, що український фільм Погані дороги увійшов в лонг-лист премії Оскар в категорії Найкращий іноземний фільм. Стрічка режисерки і сценаристки Наталії Ворожбит була включена в список з 93 картин, проте відбір у шорт-лист вона не пройшла.

Стрічка знята на основі однойменної п’єси та складається з п’яти новел, об’єднаних темою Донбасу та доріг. У ній розповідається про події, які відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року.