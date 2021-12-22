Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист 94-й церемонии вручения премии Оскар.

В 2022 году участники будут бороться за награды в 10 разных категориях: от лучшего документального фильма до лучших визуальных эффектов. В большинстве категорий представлены по 15 проектов.

Стоит отметить, что фантастический фильм режиссера Дэнни Вильнева Дюна претендует на четыре Оскара за грим, визуальные эффекты, музыку и звук.

В то же время, сразу в пяти номинациях фигурирует лента о суперагенте 007 Джеймсе Бонде Не время умирать.

Голосование за победителей продлится с 27 января по 1 февраля. Окончательные номинации будут оглашены 8 февраля. Сама церемония вручения премии Оскар намечена на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.

Ранее мы писали, что украинский фильм Плохие дороги вошел в лонг-лист премии Оскар в категории Лучший иностранный фильм. Лента режиссера и сценаристки Натальи Ворожбит была включена в список из 93 картин, однако отбор в шорт-лист не прошла.

Фильм снят на основе одноименной пьесы и состоит из пяти новелл, объединенных темой Донбасса и дорог. В нем рассказывается о событиях, которые происходят на дорогах Востока Украины на протяжении 2015 года.