Український фільм Погані дороги увійшов в лонг-лист номінантів на американську кінопремію Оскар в категорії Найкращий іноземний фільм.

Стрічка режисерки і сценаристки Наталії Ворожбит включена в список з 93 картин. Шорт-лист із 15 іноземних картин буде представлений 21 грудня.

Офіційний список номінантів стане відомий 8 лютого 2022 року. Сама церемонія вручення Оскара відбудеться 27 березня у Лос-Анджелесі.

Фільм Погані дороги вийшов у прокат у травні 2021 року, світова прем’єра відбулася восени 2020 року на Венеціанському фестивалі.

Стрічка знята на основі однойменної п’єси Наталії Ворожбит та складається з п’яти новел, об’єднаних темою Донбасу та доріг.

У ній розповідається про події, які відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті і порушення особистих кордонів на тлі порушення державних.

Нагадаємо, що 24 вересня 2021 року Оскарівський комітет України номінував Погані дороги на здобуття нагороди американської кіноакадемії.

Також у національному відборі брали участь інші кінострічки. Серед них були фільми – Відблиск Валентина Васяновича, Stop-Zemlia Катерини Горностай, Носоріг Олега Сенцова, Погані дороги Наталії Ворожбит і Чому я живий Віллена Новака.