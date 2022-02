Барбадоська співачка Ріанна святкує свій день народження. Сьогодні, 20 лютого, артистці виповнилося 34 роки.

Ріанна не лише талановита виконавиця, яку знають у всьому світі, а й акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та ікона стилю. За життям зірки стежить багатомільйонна публіка, а кожна її поява не залишається без уваги.

Наразі погляд до артистки взагалі прикутий, оскільки наприкінці січня стало відомо, що Ріанна вагітна від свого коханого, репера ASAP Rocky. Пара вперше стане батьками.

Ріанна завжди має бездоганний вигляд, а її стиль намагаються наслідувати модниці з усього світу. Вона не з тих зірок, які приховують свій стан до останнього і говорять про дитину вже після її народження. Вагітність не стала для співачки перешкодою, вона так само продовжує дивувати публіку своїми модними та оригінальними луками.

Топ-3 образи вагітної Ріанни – далі в матеріалі.

Вперше Ріанну з кругленьким животиком помітили під час прогулянки в рідному місті ASAP Rocky — Гарлемі (Нью-Йорк). Очевидно, артистка й не намагалася приховати свій стан, а навпаки.

Вона постала в рваних світлих джинсах і рожевому пуховику, який підкреслював живіт, який вона оголила. Також на ній були масивні аксесуари.

#BREAKINGNEWS Rihanna, A$AP Rocky Pregnant With First Child https://t.co/CbeK8YdSd4 via @TMZ

— TMZ (@TMZ) January 31, 2022