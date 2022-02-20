Барбадосская певица Рианна празднует свой день рождения. Сегодня, 20 февраля, артистке исполнилось 34 года.

Рианна не только талантливая исполнительница, которую знают во всем мире, но и актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и икона стиля. За жизнью звезды следит многомиллионная публика, а каждый ее выход в свет не остается без внимая.

Сейчас взгляд к артистке и вовсе прикован, поскольку в конце января стало известно, что Рианна беременна от своего возлюбленного, рэпера ASAP Rocky. Пара впервые станет родителями.

Рианна всегда имеет безупречный вид, а ее стилю пытаются подражать многие модницы. Она не из тех звезд, которые прячут свое положение до последнего и говорят о ребенке уже после его рождения. Беременность не стала для певицы преградой, она все так же продолжает удивлять публику своими модными и оригинальными луками.

Топ-3 образа беременной Рианны — далее в материале.

Впервые Рианну с округлившимся животом заметили во время прогулки в родном городе ASAP Rocky — Гарлеме (Нью-Йорк). Очевидно, артистка и не пыталась скрыть свое положение, а вовсе наоборот.

Она предстала в рванных светлых джинсах и розовом пуховике, который подчеркивал округлившийся живот, который она оголила. Также на ней были массивные аксессуары.

Следующий образ беременной Рианны и вовсе откровенный — total black. Звезда предстала в черных лосинах, укороченной куртке и пикантном топе, который спереди зашнурован от самого горла и до конца живота.

Образ исполнительница дополнила туфлями-лодочками, солнцезащитными очками, платком и длинным цепями.

Во всех своих беременных образах Рианна максимально оголяет живот и едва прикрывает грудь. Очевидно, артистка наслаждается своим положение, поэтому всячески пытается его подчеркивать перед аудиторией.

Об этом свидетельствует образ певицы в длинной шубе анималистического принта, джинсах и топе, который завязан под грудью. На голову Рианна надела бейсболку и завершила образ аксесуарами.