Співачка Тіна Кароль випустила нову пісню під назвою Honey & Мед, а також кліп для неї. Це перший трек артистки, де вона заспівала одразу двома мовами – англійською та українською.

Кароль уміло поєднала лірику любовної балади та сучасну музику. Роботою артистка хоче посилити присутність української музики в усьому світі

Аранжуванням займалися 4 місяці, а ось вокал співачки був записаний з першого разу. Кароль виступає як саунд-продюсеркою, так і авторкою музики та слів.

Щодо кліпу, то його знімали в Лос-Анджелесі – за його створення відповідає Генрі Ліпатов, якому світову славу принесли відеороботи для Емінема, Дженіфер Лопес, Азеаліа Банкс, 50 Cent, Кріса Брауна, Linkin Park та іншим артистам.

Користувачі вже відреагували на роботу Кароль:

Це шедеврально! Чудовий голос, естетика і чуттєвість у кожній ноті і в кожному кадрі.

Дуже зворушлива пісня і кліп! Дякую за таку роботу!

Шалено ніжно і з глибоким змістом. Ви легенда.

Дуже емоційно і чуттєво. Браво. Красиві кадри!

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