Співачка Kola презентувала нову пісню Інші ми. Разом із композицією виконавиця представила відеокліп.

Пісня Інші ми про зміни, які відбуваються в житті кожної людини, у глобальному світі загалом, і про важливість їхнього сприйняття. Вона закликає цінувати те хороше, що трапляється впродовж життєвого шляху, бути вдячним долі за людей, з якими виникає бажання будувати плани, дивитись із надією в майбутнє.

Kola каже, що сьогодні ми цінуємо одне одного і не розкидаємося словами, як раніше, бо кожне слово – це зброя. Ти не тільки цінуєш людину, її погляд, почуття і не тільки фільтруєш погані слова, а й намагаєшся говорити якомога більше добрих слів.

– Слова насправді дуже важливі, так само як і дії, це щастя, коли слова не розходяться з діями. Кожен із нас у змозі створювати стосунки, побудовані на повазі, любові та цінувати кожен подих людини, – зазначила співачка.

Додає, світ став іншим сьогодні, усе життя переходить у якусь віртуальну реальність, тож у кліпі вони використали штучний інтелект. Але головне – не загубити себе у вирі подій і залишатися хорошою людиною.