Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк и музыкант Сергей Жадан выпустили песню под названием Правда. Из-за полномасштабного вторжения релиз трека был перенесен более чем на год.

Песня может стать основной в будущем альбоме группы Бумбокс. Известно, что Правда также стала частью саундтрека военной драммы Мирный-21, релиз состоялся в феврале 2023 года. Но в картине музыка была в исполнении оркестра, из-за чего узнать ее было тяжело.

— Текст писался еще до войны — создал пару строк о человеке, который объединен небом и морем. Слова зашли Андрею, который их и спел. Мы связались, я дописал текст, Хлывнюк написал свой кусок. Мы с ним долго спорили, потому что он перфекционист – и это интересно. Он пропустил весь текст через себя, и теперь эта песня чувствительная и честная, — заявил Жадан.

Сам музыкант из Бумбокс заявил, что в лирике ему с Сергеем было просто, чего не скажешь о работе на студии.

14 апреля Виталий Козловский и Светлана Тарабарова выпустили песню Струны, которую посвятили погибшим на войне защитникам Украины. Примечательно, что клип для песни снимался еще во время беременности Тарабаровой, когда она была на последнем месяце ожидания ребенка.