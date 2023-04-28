Певица Тина Кароль выпустила новую песню под названием Honey & Мед, а также клип для нее. Это первый трек артистки, где она спела сразу на двух языках — английском и украинском.

Кароль умело соединила лирику любовной баллады и современную музыку. Работой артистка хочет усилить присутствие украинской музыки во всем мире

Аранжировкой занимались 4 месяца, а вот вокал певицы был записан с первого раза. Кароль выступает как саунд продюсером, так и авто музыки и слов.

Что касается клипа, то он снимался в Лос-Анджелесе — за его создание отвечает Генри Липатов, которому мировую славу принесли видеоработы для Эминема, Дженифер Лопес, Азеалиа Банкс, 50 Cent, Криса Брауна, Linkin Park и другим артистам.

Пользователи уже отреагировали на работу Кароль:

Это шедеврально! Чудесный голос, эстетика и чувственность в каждой ноте и в каждом кадре.

Очень трогательная песня и клип! Спасибо за такую работу!

Безумно нежно и с глубоким смыслом. Вы легенда.

Очень эмоционально и чувственно. Браво. Красивые кадры!

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