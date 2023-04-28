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Сразу на двух языках: Кароль презентовала новую песню Honey & Мед и клип для нее

28 апреля 2023, 10:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кароль

Певица Тина Кароль выпустила новую песню под названием Honey & Мед, а также клип для нее. Это первый трек артистки, где она спела сразу на двух языках — английском и украинском.

Кароль умело соединила лирику любовной баллады и современную музыку. Работой артистка хочет усилить присутствие украинской музыки во всем мире

Аранжировкой занимались 4 месяца, а вот вокал певицы был записан с первого раза. Кароль выступает как саунд продюсером, так и авто музыки и слов.

Что касается клипа, то он снимался в  Лос-Анджелесе — за его создание отвечает Генри Липатов, которому мировую славу принесли видеоработы для Эминема, Дженифер Лопес, Азеалиа Банкс, 50 Cent, Криса Брауна, Linkin Park и другим артистам.

Пользователи уже отреагировали на работу Кароль:

  • Это шедеврально! Чудесный голос, эстетика и чувственность в каждой ноте и в каждом кадре.
  • Очень трогательная песня и клип! Спасибо за такую работу!
  • Безумно нежно и с глубоким смыслом. Вы легенда.
  • Очень эмоционально и чувственно. Браво. Красивые кадры!

27 апреля Бумбокс и Жадан выпустили песню под названием Правда. Она также очень чувственная и честная, и сам Хлывнюк пропустил весь текст через себя.

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