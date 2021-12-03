Сьогодні, 3 грудня, відбудеться фінал романтичного реаліті Холостячка. Глядачі дізнаються, кого з чоловіків обере головна героїня, українська співачка Злата Огнєвіч, а поки що вона продовжує інтригувати шанувальників.

В Instagram Злата опублікувала серію фото в сукні з люрексу з глибоким декольте та вирізом. Під публікацією співачка поцікавилася, кому, на думку підписників, вона скаже Так?

– Ось і фінал. Кому я скажу заповітне Так? Роблю вибір серцем, – наголосила Огнєвіч.

Холостячка зазначила, що любов – це дар, який у руках майстра стає цілим всесвітом.

– Вона виткана з мільярдів щасливих миттєвостей, глибоких почуттів, щирих емоцій, безлічі недосконалостей, що сходяться в одній точці. Вона дихає дотиками, теплом і переплітає споріднені душі, – продовжила співачка.

У коментарях підписники гадають, кого ж таки обере Злата Огнєвіч.

Звичайно, це буде Діма. Це видно з першої зустрічі.

На шоу Як вийти заміж, будете з Максимом.

Шах і мат, Андрія обере!

Головне, щоб ваш вибір був свідомим і ви не пошкодували.

Діма!

У Злати на Діму горять очі, вона в ньому так розчиняється, як у ній розчинився Макс.

Свечкоренко?

Я за Діму!

Хоч би ваше серце обрало Діму! Ви з ним гарна пара.

Звичайно ж Рому!

Очевидно, що це Діма.

Діма чи Рома.

Якщо вибереш Задворного, я дуже сміятимуся, – пишуть у коментарях Огнєвіч.

Нагадаємо, що в фіналі за серце Холостячки борються три учасники – Андрій Задворний, Дмитро Шевченко та Роман Свечкоренко, останній повернувся до реаліті в 11 випуску.

Кому з чоловіків віддасть перевагу Огнєвіч – дивіться 3 грудня на телеканалі СТБ о 19.00.