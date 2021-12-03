Сегодня, 3 декабря, состоится финал романтического реалити Холостячка. Зрители узнают, кого из мужчин выберет главная героиня, украинская певица Злата Огневич, а пока что она продолжает интриговать поклонников.

В Instagram Злата опубликовала серию фото в платье из люрекса с глубоким декольте и вырезом. Под публикацией певица поинтересовалась, кому, по мнению подписчиков, она скажет Да?

— Вот и финал. Кому я скажу заветное Да? Делаю выбор сердцем, — отметила Огневич.

Холостячка подчеркнула, что любовь — это дар, который при попадании в руки мастера становится целой вселенной.

— Она соткана из миллиардов счастливых мгновений, глубоких чувств, искренних эмоций, множества несовершенств, которые сходятся в одной точке. Она дышит прикосновениями, теплотой и переплетает родственные души, — продолжила певица.

В комментариях подписчики гадают, кого же все таки выберет Злата Огневич.

Конечно, это будет Дима. Это видно с первой встречи.

На шоу Як вийти заміж, будете с Максимом.

Шах и мат, Андрея выберет!

Главное, чтобы ваш выбор был осознанным и вы не пожалели.

Дима!

У Златы на Диму горят глаза, она в нем так растворяется, как в ней растворился Макс.

Свечкоренко?

Я за Диму!

Хоть бы ваше сердце выбрало Диму! Вы с ним красивая пара.

Конечно же Рому!

Очевидно, что это Дима.

Дима или Рома.

Если выберешь Задворного, я буду очень смеяться, — пишут в комментариях Огневич.

Напомним, что в финале за сердце Холостячки борются три участника — Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Роман Свечкоренко, последний вернулся в реалити в 11 выпуске.

Кого из мужчин предпочтет Огневич — смотрите 3 декабря на телеканале СТБ в 19.00.