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Выбираю сердцем: Злата Огневич интригует поклонников перед финалом Холостячки

3 декабря 2021, 11:04
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Выбираю сердцем: Злата Огневич интригует поклонников перед финалом Холостячки
Источник: СТБ

Сегодня, 3 декабря, состоится финал романтического реалити Холостячка. Зрители узнают, кого из мужчин выберет главная героиня, украинская певица Злата Огневич, а пока что она продолжает интриговать поклонников.

В Instagram Злата опубликовала серию фото в платье из люрекса с глубоким декольте и вырезом. Под публикацией певица поинтересовалась, кому, по мнению подписчиков, она скажет Да?

— Вот и финал. Кому я скажу заветное Да? Делаю выбор сердцем, — отметила Огневич.

Холостячка подчеркнула, что любовь — это дар, который при попадании в руки мастера становится целой вселенной.

— Она соткана из миллиардов счастливых мгновений, глубоких чувств, искренних эмоций, множества несовершенств, которые сходятся в одной точке. Она дышит прикосновениями, теплотой и переплетает родственные души, — продолжила певица.

В комментариях подписчики гадают, кого же все таки выберет Злата Огневич.

  • Конечно, это будет Дима. Это видно с первой встречи.
  • На шоу Як вийти заміж, будете с Максимом.
  • Шах и мат, Андрея выберет!
  • Главное, чтобы ваш выбор был осознанным и вы не пожалели. 
  • Дима!
  • У Златы на Диму горят глаза, она в нем так растворяется, как в ней растворился Макс.
  • Свечкоренко?
  • Я за Диму!
  • Хоть бы ваше сердце выбрало Диму! Вы с ним красивая пара.
  • Конечно же Рому!
  • Очевидно, что это Дима.
  • Дима или Рома.
  • Если выберешь Задворного, я буду очень смеяться, — пишут в комментариях Огневич.

Напомним, что в финале за сердце Холостячки борются три участника — Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Роман Свечкоренко, последний вернулся в реалити в 11 выпуске.

Кого из мужчин предпочтет Огневич — смотрите 3 декабря на телеканале СТБ в 19.00.

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Злата Огневич , Холостячка
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