Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу порівняла своїх колишніх у ліжку – Бреда Пітта та Бена Аффлека.

У подкасті Call Her Daddy зірка розповіла, з ким із двох акторів секс був найкращим.

З Піттом Гвінет познайомилася на зніманнях фільму Сім 1995 року, і описала це як “кохання з першого погляду” і “божевілля”. І хоча вони заручилися, але так і не одружилися, розлучившись 1997 року. Пелтроу додала, що це розбило їй серце.

– Озираючись назад, можна сказати, що мені було над чим працювати. Багато в чому я почала по-справжньому розкриватися тільки в 40 років, – заявила актриса.

З Аффлеком вона була у стосунках 3 роки – з 1997 по 2000 рік. Актриса зізналася, що Бен і Пітт чудово цілуються, і їй складно визначити, хто з них кращий у ліжку.

– У той час Бред був чимось на кшталт головної хімії, кохання всього твого життя. Але Бен був технічно чудовий, – додала Гвінет.

Акторка часто порушує інтимні теми й приваблює цим публіку. Наприклад, раніше Пелтроу випустила свічку з ароматом вагіни This Smells Like My Vagina. Утім, у 2021 році один із виробів вибухнув під час використання, через що в актриси намагалися відсудити $5 млн за моральну шкоду.