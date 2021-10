Свеча с ароматом влагалища взорвалась: у Гвинет Пэлтроу хотят отсудить $5 млн

Американец Колби Уотсон собрался судиться с компанией Goop, которой руководит актриса и телеведущая Гвинет Пэлтроу. Он обвиняет компанию в торговле некачественным товаром.

Получилось так, что свеча с ароматом вагины (именно так и никак иначе), которую мужчина заказал почти год назад, взорвалась и повредила его имущество.

В инструкции, которая имеется на сайте производителя, говорится, что ее нужно зажигать менее чем на два часа. Однако мужчина проигнорировал это предупреждение.

По его словам, информации в интернете недостаточно.

Впервые Колби зажег свечу еще в феврале, и тогда все было отлично. Однако во второй раз он оставил ее гореть три часа, продукт не выдержал и взорвался, тем самым повредив мебель мужчине.

Колби теперь планирует отсудить у компании $5 млн за моральный и физический ущерб. Представители Гвинет Пэлтроу считают, что иск не серьезный и нацелен на уничтожение репутации фирмы.

К слову, это не первый подобный случай. Еще в январе 2021 года домашняя свеча This Smells Like My Vagina с ароматом вагины взорвалась в доме у жительницы Лондома Джоди Томпсон.

По словам Джоди, свеча взорвалась, а затем разгорелось огромное пламя. Женщине тогда удалось с этим справится и выбросить горящее изделие за дверь.

— Она могла сжечь дом дотла. В тот момент было страшно, но сейчас смешно вспоминать, что свеча с запахом вагины Гвинет рванула у меня в гостиной, — говорила тогда женщина.

В январе 2020 года Гвинет Пэлтроу представила изделие This Smells Like My Vagina. Свеча сделана с добавлением герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, смешанных с дамасской розой и семечками мускусного абельмоша. Позже компания артистки выпустила свечу This Smells Like My Orgasm с запахом ее оргазма.