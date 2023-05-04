Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Оба хорошо целуются: Гвинет Пэлтроу сравнила секс с Питтом и Аффлеком

4 мая 2023, 10:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пелтроу
Источник: Depositphotos

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу сравнила своих бывших в постели — Брэда Питта и Бена Аффлека.

В подкасте Call Her Daddy звезда рассказала, с кем из двоих актеров секс был лучшим. 

С Питтом Гвинет познакомилась на съемках фильма Семь в 1995 году, и описала это как “любовь с первого взгляда” и “сумасшествие”. И хотя они обручились, но так и не поженились, разлучившись в 1997 году. Пэлтроу добавила, что это разбило ей сердце.

— Оглядываясь назад, можно сказать, что мне было над чем работать. Во многом я начала по-настоящему раскрываться только в 40 лет, — заявила актриса.

С Аффлеком она была в отношениях 3 года — с 1997 по 2000 год. Актриса призналась, что Бен и Питт отлично целуются, и ей сложно определить, кто из них лучше в постели.

— В то время Брэд был чем-то вроде главной химии, любви всей твоей жизни. Но Бен был технически превосходен, — добавила Гвинет.

Актриса часто поднимает интимные темы и привлекает этим публику. К примеру, раньше Пелтроу выпустила свечу с ароматом вагины This Smells Like My Vagina. Впрочем, в 2021 года одно из изделий взорвалось во время использования, из-за чего у актрисы пытались отсудить $5 млн за моральный ущерб.

Читайте также:
Гвинет ПэлтроуГвинет Пэлтроу выиграла дело по лыжному инциденту: отсудила $1 у обвинителя

Источник
CNN
Теги
Бен Аффлек Бред Пітт Гвінет Пелтроу
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь