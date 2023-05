Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу сравнила своих бывших в постели — Брэда Питта и Бена Аффлека.

В подкасте Call Her Daddy звезда рассказала, с кем из двоих актеров секс был лучшим.

С Питтом Гвинет познакомилась на съемках фильма Семь в 1995 году, и описала это как “любовь с первого взгляда” и “сумасшествие”. И хотя они обручились, но так и не поженились, разлучившись в 1997 году. Пэлтроу добавила, что это разбило ей сердце.

— Оглядываясь назад, можно сказать, что мне было над чем работать. Во многом я начала по-настоящему раскрываться только в 40 лет, — заявила актриса.

С Аффлеком она была в отношениях 3 года — с 1997 по 2000 год. Актриса призналась, что Бен и Питт отлично целуются, и ей сложно определить, кто из них лучше в постели.

— В то время Брэд был чем-то вроде главной химии, любви всей твоей жизни. Но Бен был технически превосходен, — добавила Гвинет.

Актриса часто поднимает интимные темы и привлекает этим публику. К примеру, раньше Пелтроу выпустила свечу с ароматом вагины This Smells Like My Vagina. Впрочем, в 2021 года одно из изделий взорвалось во время использования, из-за чего у актрисы пытались отсудить $5 млн за моральный ущерб.