Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу виграла $1 у суді у справі, в якій її звинувачували у завданні серйозних травм. Так, артистка виграла справу після того, як присяжні визнали її невинною.

Йдеться про інцидент, який трапився 2016 року – тоді пенсіонер Террі Сандерсон заявив, що Гвінет врізалася в нього на гірськолижному курорті, через що він отримав серйозні травми.

Чоловік вимагав компенсації в $300 тис., але вже після суду заявив, що вердикт у справі його дуже розчарував. Пелтроу не стала погоджуватися з брехнею, і подала зустрічний позов на чоловіка на суму в $1, і виграла справу.

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Гвінет також поділилася своїми думками в Instagram.

– Я відчувала, що згода на неправдивий позов поставила під загрозу мою чесність. Дякую судді і присяжним за важку працю, – заявила актриса.

Присяжним знадобилося три години обговорення, щоб одноголосно визнати Сандерсона повністю винним в інциденті і присудити Пелтроу символічну суму, яку вона вимагала.

Примітно, що раніше чоловік хотів відсудити $3,1 млн, але суд відмовив у цьому.

Втім, травми отримують і голлівудські зірки – Джеремі Реннер готовий знову потрапити під снігоприбиральну машину, якщо потрібно буде знову врятувати племінника.