Обіцяють 100 тис. грн тим, хто доведе обман: менталісти запалили на Україну має талант

6 листопада вийде третій випуск легендарного шоу Україна має талант. На проект прийде подружжя Марина та Джеймс. Вона – українка з Дніпра, він – британець. А зустрілися вони в рейсі і тепер разом мешкають у Дубаї.

– У Дубай я працювала в авіалініях стюардесою. І потім я зустріла Джеймса. Ми познайомилися у додатку для знайомств – все дуже просто. Я раджу всім! – зазначила Марина.

У світі Марину та Джеймса знають як пару менталістів. Менталізм – це вид мистецтва, в якому артисти на публіці залучають психологічні експерименти, навички телепатії, ясновидіння та телекінезу, а також гіпнозу.

Марина та Джеймс щороку виступають на Формулі-1 у Дубай, побували учасниками Британія має талант.

– Ніколи не виступали перед українськими людьми, тож для мене це дуже хвилююче. Мені важливо, що про нас подумають і як сприймуть, – зазначила Марина.

Менталісти залучать до свого виступу суддів шоу. Сергій Притула настільки увійде в кураж, що навіть дасть прочитати номер своєї картки.

Менталісти заявили, що у минулому їх звинувачували у використанні секретних електронних пристровї, щоби спілкуватися між собою. Вони пропонують 100 тис. грн кожному, хто це доведе.