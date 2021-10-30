У другому випуску легендарного шоу Україна має талант суддів та публіку вразив акробат Жигальцов Денис.

28-річний Денис є майстром спорту зі спортивної акробатики і виступає в цирку Дю Солей. Він обожнює свою роботу, тому не дивно, що весь зал аплодував йому стоячи.

Денис захоплюється футболом і тренажерним залом. Його плани грандіозні – повернутися на вершину після цих 1.5 років лихоліття для циркового світу.

Судді одноголосно сказали Денису – чотири Так.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями шоу є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється і четвертий суддя. У другому випуску ще одне суддівське крісло зайняла гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Підкопаєва.