Обещают 100 тыс. грн тем, кто докажет обман: менталисты зажгли на Україна має талант

6 ноября выйдет третий выпуск легендарного шоу Україна має талант. На проект придут супруги Марина и Джеймс. Она – украинка из Днепра, он – британец. А встретились они в рейсе и теперь живут в Дубае.

В Дубай я работала в авиалиниях стюардессой. И потом я встретила Джеймса. Мы познакомились в приложении для знакомств – все очень просто. Я советую всем! – отметила Марина.

В мире Марину и Джеймса знают как пару менталистов. Ментализм – это вид искусства, в котором артисты на публике проворачивают психологические эксперименты, навыки телепатии, ясновидения и телекинеза, а также гипноза.

Марина и Джеймс ежегодно выступают на Формуле-1 в Дубай, побывали участниками Великобритания имеет талант.

— Никогда не выступали перед украинскими людьми, так что для меня это очень волнительно. Мне важно, что о нас подумают и как воспримут, – отметила Марина.

Менталисты привлекут к своему выступлению судей шоу. Сергей Притула настолько войдет в кураж, что даже даст прочесть номер своей карточки.

Менталисты заявили, что в прошлом их обвиняли в использовании секретных электронных устройств, чтобы общаться между собой. Они предлагают 100 тыс. грн каждому, кто это докажет.