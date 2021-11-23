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Обійшов Гру в кальмара: серіал Поклик пекла очолив рейтинг Netflix

23 Листопада 2021, 16:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
сериал Зов ада

Південнокорейський серіал Поклик пекла став найпопулярнішим на стримінговій платформі Netflix.

Стрічка очолила рейтинги у більш ніж 80 країнах протягом 24 годин після прем’єри. Таким чином серіал обійшов інший південнокорейський хіт Гра в кальмара.

Хорор Поклик пекла заснований на однойменному вебтуні (онлайн-комікс для читання на телефоні). За сюжетом серіалу жителі Південної Кореї починають чути голоси, які вказують їм точну дату їхньої смерті.

У зазначену дату з’являються три ангели смерті та забирають людину в пекло. Все це переплітається із загадковою сектою Нова правда, яка переконує людей у ​​тому, що монстри – творці справедливості.

Люди починають прислухатися до них і через кілька років Нова правда стає найвпливовішою сектою у світі.

Режисером картини виступив Ен Сан Хо. Він відомий завдяки хорору Потяг до Пусана та мультфільму про зомбі-апокаліпсис Станція Сеул, які вийшли у 2016 році.

Прем’єра Поклику пекла відбулася 19 листопада, серіал складається з шести епізодів по 50 хвилин.

Нагадаємо, що серіал Гра в кальмара займав перше місце на Netflix 46 днів поспіль. У центрі сюжету – група з 456 гравців, які змагаються в серії дитячих ігор за багатомільярдний приз. Однак програш кожного з них означає смерть.

Відомо, що Гру в кальмара продовжили на другий сезон. За словами режисера, на створення нового сезону його надихнули позитивні відгуки глядачів.

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