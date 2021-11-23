Южнокорейский сериал Зов ада стал самым популярным на стриминговой платформе Netflix.

Лента возглавила рейтинги в более чем 80 странах в течение 24 часов после премьеры. Таким образом, сериал обошел другой южнокорейский хит Игра в кальмара.

Хоррор Зов ада основан на одноименном вебтуне (онлайн-комикс для чтения на телефоне). По сюжету сериала жители Южной Кореи начинают слышать голоса, указывающие им точную дату их смерти.

В указанную дату появляются три ангела смерти и забирают человека в ад. Все это переплетается с загадочной сектой Новая правда, которая убеждает людей в том, что монстры – творцы справедливости.

Люди начинают прислушиваться к ним и через несколько лет. Новая правда становится самой влиятельной сектой в мире.

Режиссером картины выступил Эн Сан Хо. Он известен благодаря хоррору Поезд к Пусану и мультфильму о зомби-апокалипсисе Станция Сеул, которые вышли в 2016 году.

Премьера Зова ада состоялась 19 ноября, сериал состоит из шести эпизодов по 50 минут.

Напомним, что сериал Игра у кальмара занимал первое место на Netflix 46 дней подряд. В центре сюжета – группа из 456 игроков, которые соревнуются в серии детских игр за многомиллиардный приз. Однако проигрыш каждого из них означает смерть.

Известно, что Игру в кальмара продолжили на второй сезон. По словам режиссера, на создание нового сезона его вдохновили положительные отзывы зрителей.