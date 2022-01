Не встигло вщухнути обговорення Гри в кальмара, як новий південнокорейський хіт Усі ми мертві підкорив глядачів та очолив рейтинг стримінгової платформи Netflix.

Прем’єра серіалу про зомбі-апокаліпсис відбулася 28 січня 2022 року, а вже наступного дня він став популярним у всьому світі. Що відомо про сюжет та акторів стрічки Усі ми мертві – читайте далі у матеріалі.

Сюжет серіалу Усі ми мертві

Серіал Усі ми мертві – це хорор про нашестя зомбі, де у центрі сюжету – компанія старшокласників.

У старшій школі Хесан життя йде звичним плином, поки одну із учениць не кусає піддослідний пацюк, внаслідок чого вона стає надмірно агресивною. Пильність виявляє лише вчитель хімії, але укушена ненадовго приходить до тями, звинувачує його в насильстві, а потім кусає ще одну вчительку.

Дуже швидко подібних випадків стає дедалі більше, а хвиля агресії поширюється школою. Безліч учнів виявляються укушеними і поповнюють армію заражених. Лише кілька школярів збираються разом і намагаються дати відсіч живим мерцям.

Водночас поліція допитує вчителя хімії – саме він, аби допомогти своєму синові розібратися з хуліганами, створив сироватку, яка перетворює боягуза на відчайдушного сміливця. Але у цієї сироватки виявився і побічний ефект, який перетворив все місто на притулок мільйонів зомбі.

Хто створив серіал Усі ми мертві

Серіал заснований на вебтуні (південнокорейські комікси) під назвою Now at Our School (Сьогодні в нашій школі) Джу Дон Гина. Цей вебтун публікувався у 2009-2011 роках на південнокорейській онлайн-платформі Naver.

Сценарій серіалу написав Чунь Сон-Іль. Про екранізацію коміксу стало відомо навесні 2020 року, проте виробництво відкладалося через поширення коронавірусної інфекції.

Головні ролі зіграли молоді актори, які лише починають свою кар’єру. Зокрема, у серіалі можна побачити 18-річну Пак Чі-Ху, відому роллю у фільмі Будинок колібрі, Чо І-Хен з кінокартини Плейлист для лікарні, Юн Чхан-Ен, Лі Ю-Мі – зірок Гри в кальмара.

Що кажуть критики про серіал Усі ми мертві

Серіал Усі ми мертві отримав досить неоднозначні відгуки критиків. Дехто впевнений, що дорама перевершить популярність Гри в кальмара, а хтось відзначив відсутність акторської майстерності у героїв стрічки.

Критик Пірс Конран із South China Morning Post поставив дорамі два бали із п’яти, виявивши у сюжеті багато недоліків.

– Серіал починається з вражаючого моменту, як і приголомшливий пілот (перша серія) Ходячих мерців, де нам показують сцену із зомбі. Тим не менш, під цією гладкою оболонкою ховається мережа тонких тріщин, які спочатку легко замаскувати. Проте вони стають дедалі помітнішими в міру продовження серіалу, – сказав Пірс.

Однак критик додав, що серіал Усі ми мертві зачіпає безліч соціально-важливих проблем. Зокрема, булінг в школі, вступні іспити, соціальну нерівність, шантаж порнографією та підліткову вагітність. Також сюжет містить посилання на кілька сучасних трагедій, таких як повстання в Кванджу та аварія порома Севоль.

Протилежну думку про серіал висловив Рама, який входить до Голлівудської асоціації критиків. Він назвав стрічку новою сенсацією року.

– Якщо минулого року сенсацію у всьому світі викликала Гра в кальмара, то цього року це буде Усі ми мертві. Дорама була захоплюючою, вона не дала нудьгувати, – сказав Рама.

Якщо ви полюбляєте стрічки з напруженим сюжетом та моторошною історією, то південнокорейський хіт Усі ми мертві точно не залишить вас байдужим.