Не успело утихнуть обсуждение Игры в кальмара, как новый южнокорейский хит Мы все мертвы уже покорил зрителей и возглавил рейтинг стриминговой платформы Netflix.

Премьера сериала о зомби-апокалипсисе состоялась 28 января 2022 года, а уже на следующий день он стал популярным во всем мире. Что известно о сюжете и актерах фильма Мы все мертвы — читайте дальше в материале.

Сюжет сериала Мы все мертвы

Сериал Мы все мертвы – это хоррор о нашествии зомби, где в центре сюжета – компания старшеклассников.

В старшей школе Хесан жизнь идет привычным чередом, пока одну из учениц не кусает подопытная крыса, в результате чего она становится чрезмерно агрессивной. Бдительность проявляет только учитель химии, но укушенная ненадолго приходит в себя, обвиняет его в насилии, а затем кусает еще одну учительницу.

Очень скоро подобных случаев становится все больше, а волна агрессии распространяется по школе. Множество учеников оказываются укушенными и пополняют армию зараженных. Лишь несколько школьников собираются вместе и пытаются дать отпор живым мертвецам.

В то же время полиция допрашивает учителя химии — именно он, чтобы помочь своему сыну разобраться с хулиганами, создал сыворотку, которая превращает труса в отчаянного смельчака. Но у этой сыворотки оказался и побочный эффект, который превратил весь город в приют миллионов зомби.

Кто создал сериал Мы все мертвы

Сериал основан на вебтуне (южнокорейские комиксы) под названием Now at Our School (Сегодня в нашей школе) Джу Дон Гына. Этот вебтун публиковался в 2009-2011 годах на южнокорейской онлайн-платформе Naver.

Сценарий сериала написал Чунь Сон-иль. Об экранизации комикса стало известно весной 2020 года, однако производство откладывалось из-за распространения коронавирусной инфекции.

Главные роли сыграли молодые актеры, которые только начинают свою карьеру. В частности, в сериале можно увидеть 18-летнюю Пак Чи-Ху, известную ролью в фильме Дом колибри, Чо И-Хен из кинокартины Плейлист для больницы, Юн Чхан-Эн, Ли Ю-Ми – звезд Игры в кальмара.

Что говорят критики о сериале Мы все мертвы

Сериал Мы все мертвы получил довольно неоднозначные отзывы критиков. Кто-то уверен, что дорама превзойдет популярностью Игру в кальмара, а кто-то отметил отсутствие актерского мастерства у героев фильма.

Критик Пирс Конран из South China Morning Post поставил дораме два балла из пяти, обнаружив в сюжете много недостатков.

— Сериал начинается с поразительного момента, как и потрясающий пилот (первая серия) Ходящих мертвецов, где нам показывают сцену с зомби. Тем не менее, под этой гладкой оболочкой скрывается сеть тонких трещин, которые поначалу легко замаскировать. Однако они становятся все более заметными по мере продолжения сериала, — сказал Пирс.

Но критик добавил, что сериал Мы все мертвы затрагивает множество социально-важных проблем. В частности, буллинг в школе, вступительные экзамены, социальное неравенство, шантаж порнографией и подростковая беременность. Также сюжет содержит ссылку на несколько современных трагедий, таких как восстание в Квандже и авария парома Севоль.

Противоположное мнение о сериале высказал Рама, который входит в Голливудскую ассоциацию критиков. Он назвал фильм новой сенсацией года.

— Если в прошлом году сенсацию во всем мире вызвала Игра в кальмара, то в этом году это будет Мы все мертвы. Дорама была увлекательной, она не дала скучать, – сказал Рама.

Если вы любите ленты с напряженным сюжетом и жуткой историей, то южнокорейский хит Мы все мертвы точно не оставит вас равнодушным.