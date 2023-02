Американська співачка Тейлор Свіфт здобула одразу чотири нагороди на церемонії MTV Europe Music Awards. Це рекордна кількість нагород за церемонію цього року.

Так, її обрали переможницею в номінаціях Найкращий артист, Найкращий попмузикант, Найкраще відео та Найкраще довге відео. Щодо останньої нагороди, то її артистка отримала за кліп на 10-хвилинну пісню All Too Well.

Утім, не тільки Свіфт здобула одразу кілька нагород – Нікі Мінаж визнали найкращою в категоріях Найкраща пісня та Найкращий хіп-хоп. Цього року нагороду також здобув і всесвітньо відомий діджей Девід Гетта – у нього Найкраща електронна музика та Найкраща співпраця.

Захід транслювався MTV з Дюссельдорфа, де нагороджували талановитих артистів з усіх куточків Землі. Це вже вшосте, коли подія відбувалася в Німеччині.

Повний список переможців MTV Europe Music Awards:

Найкраща пісня – Нікі Мінаж – Super Freaky Girl;

Найкраще відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Найкращий артист – Тейлор Свіфт;

Найкращий фрешмен – Seventeen;

Найкраща колаборація – David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue);

Найкращий живий виступ – Гаррі Стайлз;

Найкращий поп-виконавець – Тейлор Свіфт;

Найкращий K-pop виконавець – Lisa;

Найкращий латиноамериканський артист – Anitta;

Найкращий виконавець електроніки – David Guetta;

Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж;

Найкращий рок виконавець – Muse;

Найкращий виконавець альтернативного року – Gorillaz;

Найкращий R&B-виконавець – Chlöe;

Найкраще довге відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Найкраще відео із соціальним посланням – Sam Smith – “Unholy” (feat. Kim Petras);

Найбільша кількість фанатів – BTS;

Найкращий ривок – Seventeen;

Найкращий перфоманс у метавсесвіті – BLACKPINK The Virtual | PUBG.

На урочистій церемонії MTV були присутні Kalush Orchestra. Українців запросили як особливих гостей, і вони на сцені виконали дві пісні. Примітно, що одну з них глядачі першими почули – раніше роботу ніяк не афішували.