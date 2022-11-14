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Музика

Обійшла всіх: Тейлор Свіфт здобула одразу чотири нагороди MTV Europe Music Awards

14 Листопада 2022, 11:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тейлор Свифт
Джерело: Getty Images

Американська співачка Тейлор Свіфт здобула одразу чотири нагороди на церемонії MTV Europe Music Awards. Це рекордна кількість нагород за церемонію цього року.

Так, її обрали переможницею в номінаціях Найкращий артист, Найкращий попмузикант, Найкраще відео та Найкраще довге відео. Щодо останньої нагороди, то її артистка отримала за кліп на 10-хвилинну пісню All Too Well.

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Утім, не тільки Свіфт здобула одразу кілька нагород – Нікі Мінаж визнали найкращою в категоріях Найкраща пісня та Найкращий хіп-хоп. Цього року нагороду також здобув і всесвітньо відомий діджей Девід Гетта – у нього Найкраща електронна музика та Найкраща співпраця.

Захід транслювався MTV з Дюссельдорфа, де нагороджували талановитих артистів з усіх куточків Землі. Це вже вшосте, коли подія відбувалася в Німеччині.

Повний список переможців MTV Europe Music Awards:

  • Найкраща пісня – Нікі Мінаж – Super Freaky Girl;
  • Найкраще відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);
  • Найкращий артист – Тейлор Свіфт;
  • Найкращий фрешмен – Seventeen;
  • Найкраща колаборація – David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue);
  • Найкращий живий виступ – Гаррі Стайлз;
  • Найкращий поп-виконавець – Тейлор Свіфт;
  • Найкращий K-pop виконавець – Lisa;
  • Найкращий латиноамериканський артист – Anitta;
  • Найкращий виконавець електроніки – David Guetta;
  • Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж;
  • Найкращий рок виконавець – Muse;
  • Найкращий виконавець альтернативного року – Gorillaz;
  • Найкращий R&B-виконавець – Chlöe;
  • Найкраще довге відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);
  • Найкраще відео із соціальним посланням – Sam Smith – “Unholy” (feat. Kim Petras);
  • Найбільша кількість фанатів – BTS;
  • Найкращий ривок – Seventeen;
  • Найкращий перфоманс у метавсесвіті – BLACKPINK The Virtual | PUBG.

На урочистій церемонії MTV були присутні Kalush Orchestra. Українців запросили як особливих гостей, і вони на сцені виконали дві пісні. Примітно, що одну з них глядачі першими почули – раніше роботу ніяк не афішували.

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Джерело
Deutsche Welle
Теги
MTV MTV Music Awards Тейлор Свіфт
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