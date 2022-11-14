Американська співачка Тейлор Свіфт здобула одразу чотири нагороди на церемонії MTV Europe Music Awards. Це рекордна кількість нагород за церемонію цього року.
Так, її обрали переможницею в номінаціях Найкращий артист, Найкращий попмузикант, Найкраще відео та Найкраще довге відео. Щодо останньої нагороди, то її артистка отримала за кліп на 10-хвилинну пісню All Too Well.
Утім, не тільки Свіфт здобула одразу кілька нагород – Нікі Мінаж визнали найкращою в категоріях Найкраща пісня та Найкращий хіп-хоп. Цього року нагороду також здобув і всесвітньо відомий діджей Девід Гетта – у нього Найкраща електронна музика та Найкраща співпраця.
Захід транслювався MTV з Дюссельдорфа, де нагороджували талановитих артистів з усіх куточків Землі. Це вже вшосте, коли подія відбувалася в Німеччині.
Повний список переможців MTV Europe Music Awards:
- Найкраща пісня – Нікі Мінаж – Super Freaky Girl;
- Найкраще відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);
- Найкращий артист – Тейлор Свіфт;
- Найкращий фрешмен – Seventeen;
- Найкраща колаборація – David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue);
- Найкращий живий виступ – Гаррі Стайлз;
- Найкращий поп-виконавець – Тейлор Свіфт;
- Найкращий K-pop виконавець – Lisa;
- Найкращий латиноамериканський артист – Anitta;
- Найкращий виконавець електроніки – David Guetta;
- Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж;
- Найкращий рок виконавець – Muse;
- Найкращий виконавець альтернативного року – Gorillaz;
- Найкращий R&B-виконавець – Chlöe;
- Найкраще довге відео – Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);
- Найкраще відео із соціальним посланням – Sam Smith – “Unholy” (feat. Kim Petras);
- Найбільша кількість фанатів – BTS;
- Найкращий ривок – Seventeen;
- Найкращий перфоманс у метавсесвіті – BLACKPINK The Virtual | PUBG.
На урочистій церемонії MTV були присутні Kalush Orchestra. Українців запросили як особливих гостей, і вони на сцені виконали дві пісні. Примітно, що одну з них глядачі першими почули – раніше роботу ніяк не афішували.