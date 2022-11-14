Kalush Orchestra выступили на церемонии MTV Europe Music Awards с новой песней

Украинская группа и победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra выступили на церемонии MTV Europe Music Awards. Музыканты исполнили несколько песен, и одну из них мир услышал впервые.

Об этом рассказал и сам основатель группы Олег Псюк перед появлением на сцене.

— Сегодня будет очень горячее шоу. У нас будет две песни — одну из них вы знаете, а вот вторая довольно секретная. Она еще даже не вышла, но вы ее услышите. Внимательно следите за тем, что происходит, ведь будет очень горячо, — заявил певец перед выступлением.

За свое четырехминутоное выступление, артисты спели отрывок новой работы, а также исполнили легендарную песню Stefania, с которой они победили на Евровидении 2022 в мае.

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Известно, что церемония MTV Europe Music Awards проходила в Дюссельдорфе, куда наших музыкантов пригласили в качестве особых гостей.

До поездки в Германию, с Kalush Orchestra встретилась шестилетняя Злата, которая передала $500 на помощь Украине, заработав эти средства своими выступлениями. Артисты поблагодарили юную девочку за старания, и заявили, что это очень круто, когда маленькие дети делают такие большие поступки.