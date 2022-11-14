Американская певица Тейлор Свифт получила сразу четыре награды на церемонии MTV Europe Music Awards. Это рекордное количество наград за церемонию этого года.
Так, ее выбрали победительницей в номинациях Лучший артист, Лучший поп-музыкант, Лучшее видео и Лучшее длинное видео. Что касается последней награды, то ее артистка получила за клип на 10-минутную песню All Too Well.
Впрочем, не только Свифт получила сразу несколько наград — Ники Минаж признали лучшей в категориях Лучшая песня и Лучший хип-хоп. В этом году награду также получил и всемирно известный диджей Дэвид Гетта — у него Лучшая электронная музыка и Лучшее сотрудничества.
Мероприятие, транслировалось по MTV из Дюссельдорфа на западе Германии, где награждали талантливых артистов со всех уголков Земли. Это уже шестой раз, когда событие происходило в Германии.
Полный список победителей MTV Europe Music Awards:
- Лучшая песня — Ники Минаж – Super Freaky Girl;
- Лучшее видео — Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);
- Лучший артист — Тейлор Свифт;
- Лучший фрешмен — Seventeen;
- Лучшая коллаборация — David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue);
- Лучшее живое выступление — Гарри Стайлз;
- Лучший поп-исполнитель — Тейлор Свифт;
- Лучший K-pop исполнитель — Lisa;
- Лучший латиноамериканский артист — Anitta;
- Лучший исполнитель электроники — David Guetta;
- Лучший хип-хоп исполнитель — Ники Минаж;
- Лучший рок исполнитель — Muse;
- Лучший исполнитель альтернативного рока — Gorillaz;
- Лучший R&B-исполнитель — Chlöe;
- Лучшее длинное видео — Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);
- Лучшее видео с социальным посланием — Sam Smith – “Unholy” (feat. Kim Petras);
- Самое большое количество фанатов — BTS;
- Лучший рывок — Seventeen;
- Лучший перфоманс в метавселенной — BLACKPINK The Virtual | PUBG.
На торжественной церемонии MTV присутствовали и Kalush Orchestra. Украинцы были приглашены в качестве особых гостей, они исполнили на сцене две песни. Примечательно, что одну из них зрители услышали первыми — до этого работу никак не афишировали.