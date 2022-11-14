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Музыка

Обошла всех: Тейлор Свифт получила сразу четыре награды MTV Europe Music Awards

14 ноября 2022, 11:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тейлор Свифт
Источник: Getty Images

Американская певица Тейлор Свифт получила сразу четыре награды на церемонии MTV Europe Music Awards. Это рекордное количество наград за церемонию этого года.

Так, ее выбрали победительницей в номинациях Лучший артист, Лучший поп-музыкант, Лучшее видео и Лучшее длинное видео. Что касается последней награды, то ее артистка получила за клип на 10-минутную песню All Too Well.

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Впрочем, не только Свифт получила сразу несколько наград — Ники Минаж признали лучшей в категориях Лучшая песня и Лучший хип-хоп. В этом году награду также получил и всемирно известный диджей Дэвид Гетта — у него Лучшая электронная музыка и Лучшее сотрудничества.

Мероприятие, транслировалось по MTV из Дюссельдорфа на западе Германии, где награждали талантливых артистов со всех уголков Земли. Это уже шестой раз, когда событие происходило в Германии.

Полный список победителей MTV Europe Music Awards:

  • Лучшая песня — Ники Минаж – Super Freaky Girl;
  • Лучшее видео — Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);
  • Лучший артист — Тейлор Свифт;
  • Лучший фрешмен — Seventeen;
  • Лучшая коллаборация — David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue);
  • Лучшее живое выступление — Гарри Стайлз;
  • Лучший поп-исполнитель — Тейлор Свифт;
  • Лучший K-pop исполнитель — Lisa;
  • Лучший латиноамериканский артист — Anitta;
  • Лучший исполнитель электроники — David Guetta;
  • Лучший хип-хоп исполнитель — Ники Минаж;
  • Лучший рок исполнитель — Muse;
  • Лучший исполнитель альтернативного рока — Gorillaz;
  • Лучший R&B-исполнитель — Chlöe;
  • Лучшее длинное видео — Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);
  • Лучшее видео с социальным посланием — Sam Smith – “Unholy” (feat. Kim Petras);
  • Самое большое количество фанатов — BTS;
  • Лучший рывок — Seventeen;
  • Лучший перфоманс в метавселенной — BLACKPINK The Virtual | PUBG.

На торжественной церемонии MTV присутствовали и Kalush Orchestra. Украинцы были приглашены в качестве особых гостей, они исполнили на сцене две песни. Примечательно, что одну из них зрители услышали первыми — до этого работу никак не афишировали.

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Источник
Deutsche Welle
Теги
MTV MTV Music Awards Тейлор Свифт
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