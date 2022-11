Американская певица Тейлор Свифт получила сразу четыре награды на церемонии MTV Europe Music Awards. Это рекордное количество наград за церемонию этого года.

Так, ее выбрали победительницей в номинациях Лучший артист, Лучший поп-музыкант, Лучшее видео и Лучшее длинное видео. Что касается последней награды, то ее артистка получила за клип на 10-минутную песню All Too Well.

Впрочем, не только Свифт получила сразу несколько наград — Ники Минаж признали лучшей в категориях Лучшая песня и Лучший хип-хоп. В этом году награду также получил и всемирно известный диджей Дэвид Гетта — у него Лучшая электронная музыка и Лучшее сотрудничества.

Мероприятие, транслировалось по MTV из Дюссельдорфа на западе Германии, где награждали талантливых артистов со всех уголков Земли. Это уже шестой раз, когда событие происходило в Германии.

Полный список победителей MTV Europe Music Awards:

Лучшая песня — Ники Минаж – Super Freaky Girl;

Лучшее видео — Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Лучший артист — Тейлор Свифт;

Лучший фрешмен — Seventeen;

Лучшая коллаборация — David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue);

Лучшее живое выступление — Гарри Стайлз;

Лучший поп-исполнитель — Тейлор Свифт;

Лучший K-pop исполнитель — Lisa;

Лучший латиноамериканский артист — Anitta;

Лучший исполнитель электроники — David Guetta;

Лучший хип-хоп исполнитель — Ники Минаж;

Лучший рок исполнитель — Muse;

Лучший исполнитель альтернативного рока — Gorillaz;

Лучший R&B-исполнитель — Chlöe;

Лучшее длинное видео — Тейлор Свифт – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version);

Лучшее видео с социальным посланием — Sam Smith – “Unholy” (feat. Kim Petras);

Самое большое количество фанатов — BTS;

Лучший рывок — Seventeen;

Лучший перфоманс в метавселенной — BLACKPINK The Virtual | PUBG.

На торжественной церемонии MTV присутствовали и Kalush Orchestra. Украинцы были приглашены в качестве особых гостей, они исполнили на сцене две песни. Примечательно, что одну из них зрители услышали первыми — до этого работу никак не афишировали.