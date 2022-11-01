Американська співачка Тейлор Свіфт стала першою виконавицею, чиї пісні одночасно зайняли перші 10 місць чарту Billboard Hot 100.

Виконавиці вдалося обігнати канадського репера Дрейка, композиції якого в 2021 році займали перші дев’ять місць із 10.

Зараз у Billboard Hot 100 всі десять рядків займають треки 32-річної Тейлор із останнього альбому Midnight, пісня, яка очолює чарт – Anti-Hero.

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Крім того, Midnights став першим альбомом, що потрапив у Hot 100 цілих 10 разів поспіль. До цього лідирував Дрейк з платівкою Certified Lover Boy.

Нагадаємо, 10 студійний альбомом Свіфт презентувала 21 жовтня.