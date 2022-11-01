Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Зайняла всі 10 місць: Тейлор Свіфт встановила рекорд в Billboard Hot 100

1 Листопада 2022, 12:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зайняла всі 10 місць: Тейлор Свіфт встановила рекорд в Billboard Hot 100
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Тейлор Свіфт стала першою виконавицею, чиї пісні одночасно зайняли перші 10 місць чарту Billboard Hot 100.

Виконавиці вдалося обігнати канадського репера Дрейка, композиції якого в 2021 році займали перші дев’ять місць із 10.

Зараз у Billboard Hot 100 всі десять рядків займають треки 32-річної Тейлор із останнього альбому Midnight, пісня, яка очолює чарт – Anti-Hero.

Зараз дивляться

Крім того, Midnights став першим альбомом, що потрапив у Hot 100 цілих 10 разів поспіль. До цього лідирував Дрейк з платівкою Certified Lover Boy.

Нагадаємо, 10 студійний альбомом Свіфт презентувала 21 жовтня.

Читайте також:
Зайняла всі 10 місць: Тейлор Свіфт встановила рекорд в Billboard Hot 100Увійшли в історію: Бейонсе та Тейлор Свіфт встановили рекорди на церемонії Греммі

Джерело
Billboard
Теги
Billboard Тейлор Свіфт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь